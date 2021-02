Column: Stuur Rob een berichtje, waarom niet?

Al dagen houdt het bericht van Rob mij bezig, een lezer van in de negentig. Hoewel Rob mij vaker mailt, is het dit keer anders. Hij heeft behoefte om tegen iemand aan te kletsen, zo schrijft hij. En dat doet Rob vervolgens, op een manier die mij raakt.

Uit alles blijkt dat deze meneer ondanks zijn hoge leeftijd zeer scherp is. Grappig ook, aardig en vooral eenzaam. Hij eindigt met: Babette, als je denkt wat moet ik met die snuiter, daar heb ik helemaal geen zin in, wees zo lief en laat het me weten. Eén woord kan genoeg zijn. Groetjes, Rob.

Ik heb Rob nog steeds niet teruggemaild, omdat ik zoek naar het juiste antwoord. Maar het mailtje terug komt eraan, Rob. Alleen, je schrijft dat een woord genoeg kan zijn. En dat is het natuurlijk niet.

Wat dan wel? Die vraag houdt me dus bezig. De vorige keer schreef ik iets terug als negentig is het nieuwe zestig, en ik wens je veel levensvreugde toe. Lekker makkelijk antwoord, denk ik nu. Alsof je daar iets aan hebt wanneer je vrouw is overleden en er nauwelijks meer aanspraak is.

Er zijn in Nederland talloze organisaties die zich het lot van ouderen aantrekken. Van het Leger des Heils, Oranje Fonds, Ouderenfonds, Humanitas, Stichting BelMaatje, tot aan de kerk. Maar alle mooie initiatieven ten spijt, er blijken in Nederland nog altijd een miljoen eenzame mensen.

Rob schrijft bijvoorbeeld dat hij twee keer per week naar de supermarkt gaat, zijn enige uitje. En dat hij graag menselijk contact wil. Nu kan ik natuurlijk de auto inspringen en iets leuks met deze onbekende lezer gaan doen. Maar praktischer zou zijn wanneer ik me bekommer om de oudere mensen dichter om me heen, én dat iedereen dat doet.

Of, misschien ook een idee, dat mensen die zich in Rob herkennen eens in de pen klimmen. Stuur Rob een berichtje, waarom niet? En dan graag via [email protected] dan mail ik ze door.

Dat is nog eens een mooi antwoord aan Rob.

