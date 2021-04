Straks weer een terrasje pakken? Hier voelt het bijna als vakantie

Prachtig

Middenin het bruisende hart van Rotterdam, aan de voet van de Erasmusbrug, ligt bar-restaurant Prachtig. Het terras aan de Maas biedt uitzicht op het authentieke Noordereiland, de Kop van Zuid en de langsvarende schepen.

Op het zonovergoten terras kun je goed vertoeven op robuuste houten banken onder het genot van een van de veertig wijnen of een uitgebreide lunch of diner. In de zomer gaat de Big Green Egg aan voor de lekkerste barbecuegerechten.

Prachtigrotterdam.nl, Willemsplein 77, 3016 DR Rotterdam

Foodhallen Rotterdam

Tussen de pakhuizen en fraaie woontorens op de Kop van Zuid strijk je met je vrienden neer voor een échte stadse terraservaring van de Foodhallen Rotterdam.

Wel honderd gasten kunnen op voldoende afstand relaxen aan lange tafels of neerploffen in de strandstoelen. Het terras kenmerkt zich door de relaxte vibe, zon- én schaduwhoekjes en elementen uit de Rotterdamse haven, zoals twee grote scheepsboeien.

Foodhallen.nl, Wilhelminakade 58, Rotterdam

The Party Group

The Party Group viert de vrijheid en opent het meest feestelijke terras van Rotterdam: Terras 2.0.2.1. George Cocktails & Food, Villa Thalia en Roasted By Beurs slaan de handen ineen en maken zich klaar om deze zomer voor een festivalbeleving op de Kruiskade te zorgen.

Op het terras komen verschillende elementen van de horecazaken samen. De dj’s en het entertainment van Villa Thalia, de signature cocktails en bites van George en de Rotterdamse rauwheid van Roasted By Beurs. Wat je kunt verwachten? Een feestje!

Kruiskade 55, 3012 EE Rotterdam

JAQ

Midden in het theaterdistrict van Rotterdam vind je JAQ; een sfeervol restaurant met een fijn terras. Het is dé plek om af te spreken voor een drankje, een gezellige lunch of een verrassend diner.

De kaart is zo samengesteld dat de tafel vol lekkers kan staan, voor jezelf of om te delen. Een tip voor de echte fijnproevers: JAQ heeft een bijzondere cocktailkaart me classic cocktails en mocktails.

Restaurantjaq.nl, Kruiskade 9, Rotterdam

Aan de Zweth

Het terras van sterrenrestaurant Aan de Zweth is gelegen aan de Schie en vormt een oase van rust tussen Rotterdam en Delft. Op het ruime terras heb je een mooi uitzicht over het water en de langsvarende bootjes.

Kies een tafeltje in de zon, leun achterover met een goed glas wijn en laat het genieten maar beginnen. Tip: ga voor een van de signatuurgerechten van de chef. Onze favoriet is de Noordzeekrab met curry, kalfstartaar en Impérial kaviaar.

Aandezweth.nl, Rotterdamseweg 480, Schipluiden