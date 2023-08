Prachtig uitzicht en een uitstekende service: dit terras in Haarlem is de moeite waard

Gezellige terrassen vind je op de vreemdste plekken. Aan de rand van de stad op een verlaten industrie-terrein tot oude kantoorpanden zoals aan de Wibautstraat in Amsterdam.

Haarlem is sinds 2018 met de DeDAKKAS een fraai dakterras rijker. Deze zaak bevindt zich boven op de oude parkeergarage De Kamp in het centrum.

Het idee kwam in 2014 van Dennis de Waart. Vanaf het dak van de betonnen kolos heb je namelijk een geweldig uitzicht over de oude binnenstad met daarachter het begin van de glooiende duinen. Samen met compagnons Jeroen Spek en Victor van Veelen werd die wens werkelijkheid. In 2018 gingen ze open.

Boven op de garage bevinden zich een grote kas met een terras en een bescheiden tuin waar sommige ingrediënten worden verbouwd. Dit jaar is het bedrijf bovendien gestart met het verbouwen van biologische groenten bij Boerderij Lolita in de Haarlemmermeer. Chef Remco Vergeer overlegt regelmatig met de boer om het zaaiplan op zijn toekomstige gerechten af te stemmen.

Het terras is erg ruim met planten, gekleurde tafeltjes en stoelen, waarvan er slechts twee zijn bezet. Het waait namelijk flink vandaag en de meeste gasten zitten binnen waar de inrichting ook door groen wordt gekenmerkt.

De kaart biedt veel vegetarische opties zoals falafel, Oude Beemsterkaas, hüttenkäse, maar ook een hotdog en gravad lax gepekeld in sinaasappelgin. Daarnaast salades en een uitgebreide borrelplank.

De drie dames van de bediening zijn in gesprek over de avond ervoor, maar een vragende blik van onze kant is genoeg om de bestelling te komen opnemen.

We gaan voor de amandelsoep met knoflook, gerookte amandel, witte druif en olijfolie. Koud geserveerd, een Andalusische specialiteit die ajoblanco heet en ook wel witte gazpacho wordt genoemd. Hij is goed op smaak, de geroosterde amandelen geven een aangename bite en de witte druiven vormen een mooi contrast met de hartige knoflook.

De gravad lax is kolossaal: een dik stuk landbrood met beleg van zeker zes centimeter hoog. De zalm is gepekeld in sinaasappelgin, al proeven we daar weinig van. Enorm veel garnering zoals inlegde komkommer, venkel, bleekselderij en knoflook. Plus zes à acht dikke sprieten dille. Erg genereus, maar totaal niet praktisch. Less is more... De cappuccino ernaast is trouwens prima. De jongedame in de bediening vraagt netjes meerdere keren of alles naar wens is.

De sfeer bij DeDAKKAS is uitstekend, je voelt je er snel thuis en geniet bovendien van een heerlijk uitzicht. Alle reden om terug te komen!

DeDAKKAS

De Witstraat 1a, Haarlem

tel. 023-5749526

dedakkas.nl