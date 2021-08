Mijn reis: ’Op Fiji wilden mensen me aanraken vanwege mijn witte huid’

Mooiste herinnering

„Heel speciaal om in 2018 met onze kinderen van toen 3 en 6 jaar twee weken door Belize te backpacken. Bij toeval kwamen we heel goedkope vliegtickets tegen voor de meivakantie. We waren eerder in Belize geweest, dus we wisten hoe prachtig het daar is. We deden vier bestemmingen aan, twee bij het strand en twee in de jungle. We reisden met lokale bussen, snorkelden tussen verpleegsterhaaien en schildpadden, bezochten een leguanenfarm en een Maya-tempel.”

Indrukwekkend

„Tien dagen op de Galapagoseilanden. Daar hebben de dieren geen natuurlijke vijanden en ze zijn niet bang voor mensen. Vogels blijven naast je zitten, leguanen rennen niet weg. Elk eiland heeft een andere kleur zand: rood, groen, zwart, wit, bijna surrealistisch. We zaten een week op een schip met een geweldige groep backpackers. Daarna een paar dagen op het hoofdeiland waar we tijdens het duiken honderden hamerhaaien zagen!”

Drama

„Op mijn 21e kocht ik in Perth, Australië, een auto. Als jonge, onvoorbereide backpacker werd ik flink opgelicht bij de aankoop. Tijdens de reis langs de westkust gingen er meerdere dingen kapot en tankte ik diesel in plaats van benzine. Bij aankomst in Darwin wilde ik er meteen vanaf. Op dat moment was er weinig vraag naar auto’s, dus ik moest ’m voor een schijntje verkopen.”

Gekste ooit

„Op Fiji wilden mensen me aanraken omdat vanwege mijn witte huid.”

Gegeten

„Krokodil, in Australië. Erg taai. Kangoeroe smaakte wel prima.”

Mooiste ontmoeting

„Met mijn vriend reisde ik in 2010 vier maanden door Midden-Amerika. In Nicaragua leerden we een Nederlands stel kennen dat op wereldreis was. We maakten met hen een trip van een paar dagen door de jungle. Later zagen we elkaar in Ecuador. We hebben nog steeds contact en zijn vorig jaar met onze gezinnen samen op wintersport geweest.”

Vakantieliefde

„Op mijn 19e ging ik met vriendinnen op feestvakantie naar Gran Canaria. Ik had daar een Nederlands vriendje van wie ik aan het einde van de vakantie wel genoeg had. Een jaar later ging ik weer en wie zat daar bij de gate te wachten op een vakantie naar Tenerife? Juist...”

