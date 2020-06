Oorlog om 5G: opvallende groep wetenschappers roert zich

Ⓒ Beeldbewerking De Telegraaf

AMSTERDAM - Gebruikt het bedrijfsleven wetenschapsbloggers om critici die wijzen op het gezondheidsgevaar van zijn producten, de mond te snoeren? Of zijn het juist advocatenkantoren en ngo’s die ’wetenschappers corrumperen’ om ’angst te zaaien’ over deze producten? Deze beschuldigingen vliegen over en weer, zoals recent in de discussie over 5G.