’Kofferbak vol met zwembandjes en opblaasbare eenhoorn’

Wie: Jasha Verhul (41), Jula (6) en Louisa (3)

Uit: Voorburg

Waarheen: Dordogne, Frankrijk

Hoe lang: 7 dagen

Accommodatie: Airbnb.

Jasha: „Nog 4 uur en 55 minuten rijden totdat we aankomen in Champagne. De kinderen houden het precies bij op het navigatiesysteem. Gelukkig weten ze zich achterin grotendeels wel te vermaken. Ze kunnen op de laptop een filmpje kijken of we stoppen een luisterboek in de cd-speler.

Jula en Louisa spelen ook regelmatig een spelletje met elkaar. Daar zijn ze uren zoet mee. Maar volgens mij hebben ze het afgelopen half uur vooral de zak snoep leeggemaakt.

Onze eindbestemming is de Dordogne, maar we zullen eerst twee nachten in een pipowagen in Champagne verblijven. We zijn daar al vaker geweest. De camping heeft een zwembad en de achterbak ligt dan ook vol met zwembandjes, een opblaasband én een opblaasbare eenhoorn. Als ze zijn uitgezwommen, kunnen ze Kiki de Ezel voeren. Het beest is heel lief en laat zich graag aaien. De meiden vinden het er geweldig.

Na twee dagen rijden we verder naar het zuiden waar we een Airbnb hebben geboekt. Daar pak ik vooral mijn rust. Wanneer de kinderen slapen, kan ik op een warme zomeravond nagenieten met een glas rode wijn en lekkere Franse kaasjes.”