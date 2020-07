Recept van de dag: Spaghetti met mossels

Zullen we eens een campingversie doen? Want er is inderdaad niets zo erg als een vuilniszak stinkende mosselschelpen achter je tent. Je koopt gewoon mosselvlees. Dus al uit de schelp gehaald. In de supermarkt krijg je het al gekookt. Ideaal voor de campingkeuken. Op een tweepits-gasstel.

Oké, flinke pan. Bak knoflook uit in wat olie. Tomatenblokjes erin en de wijn. Echt even goed roeren en heel even ‘lucht’ laten krijgen. Roer dan het mosselvlees erdoor. Nog wat garnalen? Heel lekker natuurlijk.

Inmiddels heb je op pit twee de spaghetti gekookt. Neem nog een schep kookvocht van de spaghetti en voeg die aan de saus toe. Het maakt zo’n saus superzacht. Spaghetti bij de saus, goed mengen. En dan een berg peterselie, en nog even met de zwarte peper. Zout is met mosselen erbij echt niet nodig. Beetje chilipeper ook lekker. Oh, ja, en de pan op tafel.

Voor de liefhebbers van mosselen recht uit de schelp, maak je het tomaten prutje van verse tomaten en wijn en gaar daar de mosselen in.

Nodig voor 4 personen:

300 gr mosselvlees

200 gr tomatenblokjes uit blik

Eventueel wat garnalen

3 tenen knoflook in plakjes

100 ml droge witte wijn

Bosje peterselie, fijngehakt

Peper en chilipeper