Lezersreacties: zo viert Nederland kerst dit jaar

Het is nog er onzeker hoe we met z’n allen dit jaar de feestdagen zullen doorbrengen in verband met de coronamaatregelen. Het ziet ernaar uit dat een feest met de hele familie in elk geval zal worden afgeraden. Wij wilden weten of u desondanks plannen maakt.

De meesten van u houden het dit jaar kleinschalig met het eigen gezin. Astrid Bakker bijvoorbeeld. „De voorgaande jaren gingen we op kerstavond uit eten bij een lokaal restaurant. Dit jaar gaan we daar afhalen.”

Angeliek de Boer heeft met haar partner een hotel geboekt in Maastricht, waar haar geliefde honden ook welkom zijn. „Zo worden de kerstdagen voor ons in ieder geval bijzonder. Misschien kunnen we tegen die tijd wel bij familie op bezoek.”

Marc Bijleveld trekt zich echter niets aan van „wat door Den Haag wordt gedicteerd”. „Iedereen in mijn omgeving is die verplichte ophokplicht zat.” Alleen thuis zitten is inderdaad vervelend, maar de maatregelen zijn er niet zomaar, begrijpt Paul Stuut. „Het virus is nog lang niet weg en ik behoor met longemfyseem tot een risicogroep. Wij vieren kerst daarom alleen met ons kind en laten nu ook niemand meer binnen.”

In een hotel

Mijn man en ik hebben een leuk hotel in Maastricht geboekt waar ook onze labrador en dwergteckel-pup welkom zijn. Zo wordt kerst voor ons bijzonder. Misschien kunnen we alsnog even langs bij familie.

Angeliek de Boer-Benschop

Alleen

Ik zit zelf met longemfyseem in een risicogroep. Wij vieren kerst alleen met ons kind en laten nu ook niemand meer binnen. Het is ook van de gekke dat er mensen aan de deur komen collecteren. Ik hoop ook dat ze straks regels strenger maken.

Paul Stuut

Plannen genoeg

Zeker maken wij plannen voor de feestdagen. Het jaar is ons al ontnomen terwijl familie en vrienden erg belangrijk zijn voor ons welzijn. Ik ben zeer ontevreden over de genomen maatregelen en de schade die daaruit ontstaat.

Ik blijf anoniem om te voorkomen dat de boa’s bij mij voor de deur gaan liggen.

R.O.

Familie

Wij gaan kerst vieren sowieso met de hele familie en aanhang. Ongeacht wat Den Haag meent te kunnen dicteren.

Iedereen in mijn omgeving is die verplichte ophokplicht zat. Het lijkt wel of de angst voor corona moet blijven worden aangewakkerd. Onvoorstelbaar.

Marc Bijleveld

