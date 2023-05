Moet je overstappen op vloerverwarming als je kiest voor een warmtepomp?

Over een aantal jaar wordt het verplicht om een duurzamer alternatief te laten plaatsen op het moment dat je je cv-ketel vervangt. Je kunt dan kiezen voor een hybride systeem of een compleet elektrische warmtepomp.

Rob Plesman heeft gehoord dat je, als je een warmtepomp laat installeren, over moet stappen op vloerverwarming in plaats van radiatoren.

Nu is een warmtepomp, hoewel er subsidie op zit, al een behoorlijke investering. Maar als je ook nog vloerverwarming moet laten aanleggen, wordt het wel een heel duur grapje. Robs vraag is dus of een warmtepomp in combinatie met radiatoren zijn huis kan verwarmen.

Een warmtepomp verwarmt je woning op een lagere temperatuur dan een cv-ketel. Daarom is het in sommige gevallen efficiënter, zuiniger en comfortabeler om je huis te verwarmen met vloerverwarming dan met radiatoren. Bij een volledig elektrische warmtepomp is het heel waarschijnlijk dat je zult moeten overgaan op vloerverwarming.

Kies je voor een hybride warmtepomp, dan is vloerverwarming niet altijd noodzakelijk. Een hybride pomp verwarmt je huis, maar als het buiten rond het vriespunt is springt je cv-ketel bij. Ook verwarmt de ketel het tapwater. Je bespaart zo'n 50 tot 70 procent op je gasverbruik.

Of je radiatoren geschikt zijn, kun je checken. Zet de watertemperatuur van je ketel op 50 graden. Laat de thermostaat op de gewenste temperatuur staan en zet hem ‘s nachts maximaal twee graden kouder. Je huis wordt nu voortdurend, gelijkmatig en op een lagere temperatuur verwarmd, net als bij een warmtepomp. Blijft je woning ook onder de tien graden buiten warm, dan kun je de radiatoren laten zitten bij het installeren van een warmtepomp.

Hoe beter je huis geïsoleerd is hoe beter, want dan gaat er minder warmte verloren. Afhankelijk van het soort warmtepomp ben je zo tussen de 6000 en 20.000 euro verder. Nogal een verschil. Daarom volgende week meer!

