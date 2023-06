Selfcare: pure marketing of juist van essentieel belang?

GZ-psycholoog Nine Gramberg: „De term selfcare wordt vaak gebruikt in marketingleuzen en schept een beeld van wat belangrijk zou zijn. Gek eigenlijk, want selfcare is juist heel persoonlijk. Het is niets meer of minder dan goed voor jezelf zorgen.

Dat is wel degelijk belangrijk. We leven in een maatschappij waarin veel van ons wordt gevraagd. We werken, hebben mogelijk een gezin, een sociaal leven. Iedereen probeert die ballen hoog te houden. We zijn geneigd om al onze tijd daaraan te besteden, maar om alles te kunnen bolwerken, is het belangrijk dat je jezelf ook aandacht geeft.

Behoeftes

Dat doe je door te luisteren naar jouw behoeftes. Die kun je onderverdelen in vier gebieden: mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel. Door na te gaan wat je op deze vlakken nodig hebt, kun je jezelf tegemoetkomen. Hoe je dat doet, is aan jou. Voor de een betekent dat een belletje met een vriendin, voor de ander een avondje alleen op de bank.

Energie

Naar je behoeftes luisteren en jezelf daarin voorzien: dat is waar zelfzorg om draait. Hoe je hier concreet mee aan de slag gaat? Kies één ding waar je je goed bij voelt en wat in je leven past. Leg jezelf niets op en neem kleine stappen om er een gewoonte van te maken. En vraag je af: waarom helpt dit mij? Helpt het me ontspannen, brengt het me in het hier en nu, geeft het me energie?

Onthoud dat selfcare niet per se groots en meeslepend is, hoewel sommige merken je dat willen laten geloven. Voor jezelf zorgen is ook gewoon besluiten om tien minuten eerder naar huis te gaan zodat je van een rustige fietstocht kunt genieten.”