Enorme kater voor koper ’auto van Freddy Heineken’

Het leek er vorige week echt op dat de voormalige Cadillac van Freddy Heineken te koop werd aangeboden door het online veilinghuis. Het kavel bevatte informatie over de historie van de auto en er was zelfs een foto van Heineken bij geplaatst. Bovendien doken er allerlei oude verhalen op over deze specifieke auto, van een autohandelaar die het model jaren geleden in België had gekocht.

Twijfels

Maar uit onderzoek van Quote blijkt dat deze auto, waar iemand 56.000 euro voor neer heeft gelegd, nooit van Freddy Heineken is geweest. Kort na publicatie op hun website kreeg het medium berichten met daarin twijfels over de geschiedenis van de auto. Die twijfels werden bevestigd door Ton Thies, de voormalig eigenaar van een bedrijf dat gespecialiseerd was in VIP-vervoer.

„Een grof schandaal”, zo vertelde Thies tegenover Quote. „Deze auto was ooit van mij en is hooguit 3500 euro waard.” De echte Cadillac van Heineken is volgens hem en anderen Heinekengroen. Dit exemplaar is donkerblauw. Overgespoten, misschien?

Meerdere Cadillacs

Nee, want nu blijkt dat er meerdere gepantserde en Nederlands geleverde Cadillac Fleetwoods bestaan. Ton Thies heeft weliswaar de originele auto van Heineken verkocht aan een Russische minister (overigens met toestemming van Heineken zelf), maar dit specifieke model is van Thies zelf. Hij bestelde namelijk in die tijd twee Cadillacs die hij liet bepantseren in Italië. De auto’s gebruikte hij als VIP-transport met persoonsbeveiliging. De auto’s zijn volgens Thies nooit aan het Heineken-concern verhuurd.

Quote heeft daarna direct contact gezocht met BVA Auctions, maar laatstgenoemde heeft nog niet gereageerd. Het gerucht gaat dat het veilinghuis een detective in dienst heeft genomen om de zaak verder uit te zoeken.