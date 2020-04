Veilingbedrijf houdt vol: Cadillac was wèl van Freddy Heineken

De Fleetwood Brougham werd vorige week door BVA Auctions aan de hoogste bieder verkocht. Zakenglossy Quote berichtte eerder dat dit niet zou kloppen. BVA Auctions blijft volhouden dat de auto volgens hun informatie wel van de bierbrouwer is geweest.

Vorige week werd de Cadillac Fleetwood Brougham voor 56.000 euro afgehamerd. De koper leek daarmee een bijzonder stukje Nederlandse geschiedenis te kopen, want de Cadillac zou door Heineken zelf flink bepantserd zijn naar aanleiding van zijn beroemde ontvoering in 1983.

Fleetwood heeft zuurstoftank

De geveilde Fleetwood had onder andere vijf centimeter dikke ramen en een zuurstoftank in de bagageruimte tegen gasaanvallen.

Het hele verhaal draaide toen Ton Thies, een vermeende voormalig eigenaar, en andere bronnen tegenover Quote beweerden dat de betreffende auto nooit van Heineken is geweest.

Inmiddels heeft Autovisie contact gehad met BVA Auctions, dat nog steeds zeker zegt te zijn over de geschiedenis van de auto. „Volgens ons is deze Cadillac van Heineken geweest”, zegt Hans Winter van BVA Auctions. „De specificatie komt volledig overeen met de aanpassingen die Heineken in de jaren ’80 heeft laten uitvoeren. We hebben zaken gedaan met een voor ons bekende en betrouwbare partijen en we hebben de gegevens van de laatste transactie van de auto.”

Was de cadillac groen?

Ton Thies, de voormalig eigenaar van een bedrijf dat gespecialiseerd was in VIP-vervoer, zegt echter dat de geveilde auto van hem is geweest. Thies vertelde gisteren aan Quote dat hij in de jaren ’80 zijn Cadillacs op dezelfde wijze als Heineken heeft bepantserd. Ook was de originele Cadillac van Heineken volgens hem – en andere bronnen tegenover Quote – groen.

„Meneer Thies heeft kort nadat de veiling sloot ook contact met ons opgenomen en dit verhaal verteld”, legt Winter aan Autovisie uit. „Dat hebben we direct aan de koper gemeld en de transactie is dan ook nog niet voltooid. Er is nog geen geld voor de auto betaald. We willen eerst de historie van deze auto achterhalen zodat de eigenaar weet wat hij koopt.”

Niks zwart op wit

Winter maakt duidelijk dat de waarheid nog niet is achterhaald. „Wij hebben inderdaad niet zwart op wit staan dat deze auto van Heineken is geweest. Maar alles wijst er volgens ons wel op. Zo hebben we momenteel contact met de voormalige bewakers van Heineken die bevestigen dat de auto wél blauw was. We proberen nu met zoveel mogelijk mensen in contact te komen die dat kunnen verifiëren en ons hopelijk duidelijkheid kunnen verschaffen.”

Volgens Winter kan Ton Thies ook niet zwart op wit aangeven dat dit zijn auto is geweest. „Hij heeft ons niet meer dan een stukje tekst en foto’s van een zwarte Cadillac opgestuurd. En hij kan ook nog niet aangeven dat hij die volgens hem groene auto van Heineken heeft verkocht aan die Russische minister. We hebben daar nog geen documenten van gezien. Bovendien heeft het Heineken Concern ons gemeld dat zij kunnen bevestigen noch uitsluiten dat het door ons geveilde kavel van Freddy Heineken is geweest.”

BVA auctions baalt

Desalniettemin baalt BVA Auctions van deze zaak en hoopt het zo snel mogelijk duidelijkheid over de auto te verschaffen. „De koper is nog steeds erg enthousiast, maar we wachten met de transactie tot we meer duidelijkheid hebben. Blijkt het hele verhaal inderdaad niet waar te zijn, dan gaan we kijken naar een oplossing voor dit kavel. Mogelijk komen we op een andere prijs uit of wordt de auto helemaal niet verkocht. Maar het is te vroeg om daar iets over te zeggen: we moeten eerst de waarheid achterhalen”, besluit Winter.