Last van smetvrees? Dit kun je eraan doen

In Spreekuur beantwoorden specialisten, onder wie een huisarts, tandarts, oncoloog, seksuoloog/uroloog en gynaecoloog medische vragen van lezers. Vandaag: „Mijn dochter vervalt in dwangmatig handen wassen en schoonmaken als ze stress ervaart. Ze denkt dat voorwerpen bacteriën, chemicaliën of virussen bevatten waardoor ze ziek wordt. Hoe kan ik helpen?”