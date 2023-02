Dagrecept: Gepofte aardappel met chorizo en manchego

Ze zijn dan ook heerlijk in gepofte aardappel met manchego-kaas. Niet bepaald het lichtste gerecht, dus wellicht een flinke groene salade ernaast. Het gaat om een vondst van Nigel Slater uit zijn toonaangevende boek Aan tafel (Fontaine Uitgevers)

Was twee grote, bloemig kokende ongeschilde aardappels, bestrooi ze rondom met zout, prik ze met een spies hier en daar in en pof ze zo’n 45 minuten in een tot 200 graden verhitte oven tot ze licht krokant en gaar zijn. Pureer in een foodprocessor 250 g bakchorizo (ook wel halfzachte chorizo) grof en bak de massa in een koekenpan met anti-aanbaklaag tot hij sist en lichtbruin is.

Snijd een kapje van de aardappels en schraap het aardappelkruim in de koekenpan met chorizo en zet de lege aardappelschelpen opzij. Blijf bakken tot de aardappel licht gekleurd is, zout en peper is niet nodig.

Hak 100 g manchego fijn en doe hem bij het aardappel-chorizomengsel, vul de aardappelschelpen ermee, rasp er nog 25 g extra manchego overheen en zet 10-15 minuten in de oven.

Nodig voor 2 personen:

- 2 grote, bloemige ongeschilde aardappels

- zout, peper

- 250 g bakchorizo (of normale chorizo)

- 100 g manchego (plus

extra om te garneren)