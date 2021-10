Column Babette: #bopo is helemaal van nu

Of wij een eerlijke foto van onszelf durven te posten, vraagt de twintiger aan onze dinertafel op vakantie. Hoewel zij dat nog moeilijk vindt, doe ik niet anders. Simpelweg omdat ik geen apps gebruik die zorgen voor een rimpelloos, jong en superslank uiterlijk. Ik ben dol op Instagram, want daar hebben we het over. Maar dan vooral vanwege de echte plaatjes die voorbijkomen.

En dat is voor de social media-generatie nog altijd niet vanzelfsprekend. Al in 2014 bleek dat mensen minder tevreden over hun uiterlijk werden nadat ze twintig minuten op Facebook keken. In de afgelopen jaren kwamen er steeds meer alarmerende berichten. Door toedoen van sociale media hebben jongeren een vertekend beeld gekregen van de werkelijkheid. In de zoektocht naar hun identiteit zijn ze vatbaar voor wat hun rolmodellen op social doen, en die wereld is opgeklopt, gaat zelden over eerlijke foto’s.

"Jezelf blootgeven is de nieuwe trend"

Bodypositivity, oftewel lichaamspositiviteit, kon daarom niet uitblijven. Hoewel nog veel Instagram-gebruikers naar de gefilterde versie van zichzelf en anderen kijken, is #bopo helemaal van nu. We moeten weer leren onszelf mooi te vinden zoals we echt zijn. Én vooral om niet te oordelen over mensen die niet in het perfecte plaatje passen.

Miljuschka Witzenhausen heeft in Nederland de trend gezet door zichzelf bloot te geven, is soms zonder make-up en vaak met vetrollen zichtbaar op Instagram en in de media. Inmiddels maken zij en andere influencers het verschil, en zijn ook de grote merken overstag. Zo gebruikt Hünkemoller nu lingerie-modellen met maatje 42.

Ik ben momenteel op vakantie op Curacao, waar je wordt omringd door prachtige, volle vrouwen. Een Antilliaanse vriendin vertelde hoe trots ze is op haar enorme bilpartij. De enige reden dat je er geen glas op kunt zetten is omdat ze haar kont enorm laat wiebelen. Op de Antillen gaat het zeker over hoe je eruitziet, maar vooral over blij zijn met je lichaam. En dat wordt volop geshowd. Op social media maar juist ook in het echte, ongefilterde, leven.

