Zo voorkom je verkoudheid op de werkvloer

Eenmalig gebruik

Wanneer je last hebt van hoest of een verkouden neus, is het belangrijk om je zakdoek slechts eenmalig te gebruiken en daarna meteen weg te gooien. Vermijd hoesten in je handen en maak geen gebruik van herbruikbare zakdoeken waarin bacteriën blijven plakken.

Was regelmatig je handen

Gedurende de dag komen we in aanraking met mensen of objecten die door iemand met een virus zijn aangeraakt, zoals deurklinken en lichtknopjes. Grondig je handen wassen met warm water en zeep is daarom heel belangrijk om verspreiding te voorkomen.

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Desinfecterende middelen

Gebruik handzeep of spray met alcohol. We doen haast niets anders dan dagelijks urenlang typen op ons toetsenbord of mobieltje. Daarom is het belangrijk om deze regelmatig te ontsmetten om bacteriën te doden.

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Blijf van je gezicht

Net zoals bij acne, is het belangrijk om je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met ongewassen handen, om zo verspreiding te voorkomen.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Hoxton

Gemeenschappelijk eten

Vermijd het delen van hapjes en drankjes met andere collega’s. Bij het eten van besmette voeding loop je een hoog risico om ook ziek te worden.

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Ordelijke werkplek

Bewaar op je werkplek alleen spullen die je ook echt gebruikt. Iedereen houdt van werken aan een opgeruimd en schoon bureau. Vooral bij mensen die werken op een open werkplek, is het belangrijk dat iedereen zijn bureau schoon houdt. Daarnaast is het ook aan te raden om af en toe de ramen open te zetten en de kamer te ventileren.