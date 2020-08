Recept van de dag: Zuid-Afrikaans stoven

Ga het nou maar proeven, het is echt geweldig naast bijvoorbeeld het klassieke sajoer boontje. En die Zuid-Afrikaanse masala? Alle kruiden van de VOC kwamen rond Zuid-Afrika en heel veel van de keuken daar heeft daarom kenmerken van de Indische keuken. Kijk maar naar deze stoof. Wrijf het vlees in met zout en peper. Fruit de ui in boter zachtjes

glazig. Voeg het vlees toe en bak het bruin. Pers de teentjes knoflook erboven uit en bak de kruiden mee.

Voeg de aardappelplakjes, sperziebonen, abrikozen, masala en tomaat toe en schenk de wijn en de bouillon erbij. Breng het gerecht aan de kook en stoof het vlees in twee uur zachtjes gaar. Met welke stoof die jij mee aan de Familiestoofdag? 14 september, dus gauw inzenden: [email protected].

Nodig voor vier personen

600 gr runderbraadlappen

1 ui

250 gr aardappelen

3 tomaten

250 gr sperciebonen

8 gedroogde abrikozen

zout, zwarte peper

50 gr boter

2 teentjes knoflook

1 eetl Roasted Masala

1 theel gemberpoeder

1 theel kaneel

2 kruidnagels

1 dl rode wijn

2 dl vleesbouillon