Een plant op je balkon? Hier moet je op letten

Elke week behandelen we in VRIJ woon- en tuinvragen van lezers. Vandaag: De planten op mijn balkon hebben één ding gemeen: vroeg of laat gaan ze allemaal dood. Ik heb in het tuincentrum naar de perfecte balkonplant gevraagd, maar ook die heeft het begeven. Wat nu?

Welke planten het goed doen, hangt helemaal van je balkon af. Ⓒ foto Getty Images