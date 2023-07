De klusexpert legt uit: wat is plaatmateriaal nou precies?

Alles in onze nieuwe keuken is gemaakt van plaatmateriaal. Alles is wel veel, hoor ik je denken. Maar echt: álles.

De basis van onze keuken: plaatmateriaal, de laden: plaatmateriaal, de frontjes: plaatmateriaal, de vloer: plaatmateriaal, de kastombouw voor de koelkast en oven: plaatmateriaal, de luiken voor de ramen: plaatmateriaal. Maar niet allemaal hetzelfde plaatmateriaal.

Plaatmateriaal dankt zijn naam aan de vorm: meestal rechthoekige platen. Van kunststof, staal, gips of hout. Ik heb het uiteraard alleen over houtachtige plaatmaterialen. De bekendste zijn OSB, MDF, underlayment, multiplex, triplex, betonplex en spaanplaat.

Wat je kiest, is afhankelijk van wat je ermee wilt gaan maken. Komt het in aanraking met vocht, moet het een grote draagkracht hebben, welke uitstraling wil je bereiken, enzovoorts.

Er zijn plaatmaterialen die zijn opgebouwd uit kruislings verlijmde fineren. Fineren zijn hele dunne laagjes hout. Andere worden gemaakt van geperste houtvezels en er zijn plaatmaterialen op basis van spanen, dunne stukjes hout.

De opbouw van de plaat, het soort verlijming of bindmiddel, eventuele toevoegingen en de natuurlijke duurzaamheid van de gebruikte houtsoorten bepalen grotendeels de gebruiks-, verwerkings- en toepassingsmogelijkheden.

Houtachtige plaatmaterialen zijn zeer uiteenlopend te gebruiken, zowel binnen als buiten, voor constructieve en esthetische toepassingen. Het maken van deze platen zorgt ervoor dat de eigenschappen van de natuurlijke bio-based grondstof hout optimaal kunnen worden gebruikt, zonder houtafval. Duurzaam en milieuvriendelijk dus. Omdat er met standaardmaten wordt gewerkt, is de fabricage ervan ook nog eens heel efficiënt.

Er valt nog veel meer te vertellen, niet alleen over houtachtige plaatmaterialen maar ook over de verschillende soorten. Wacht eens, voel ik een serie opkomen...?

Hebt u een vraag? Mail naar klusvraag@telegraaf.nl