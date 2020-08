Lezersvragen: hoe krijg ik mijn composiet aanrecht ’t beste schoon?

Evelien van Dalen: „Ik heb een aantal ijscoupes waar een blauwe gloed overheen zit.”

Zamarra: Een blauwe gloed duidt op ’devitrificatie’ van het glas. Dat is een proces waarbij het glas weer kristal wordt, dus steeds ondoorzichtiger. Dit gebeurt in de vaatwasser onder invloed van hitte en vaatwasmiddelen. Helaas is dit onomkeerbaar.

Pim Groeneveld: „Op mijn rolgordijn in de keuken zitten vetspetters.”

Zamarra: Probeer het eerst met een sopje van water met een drupje afwasmiddel. Werkt dat niet voldoende, dan wasbenzine gebruiken.

Marion Verhoeff tipt om een composiet aanrecht met Arte stone cream te behandelen. „Her en der wat opspuiten en met een vochtige doek het hele aanrecht behandelen. Dan goed met een schone, natte zeem alles weghalen. Tot slot een laagje autowas aanbrengen en opwrijven. Het aanrecht is als nieuw én beschermd dankzij de waslaag. Wij kregen de waarschuwing om het aanrecht droog te houden en water dus niet te lang laten liggen, want dat veroorzaakt kringen.”

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar [email protected].

