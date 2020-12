Zo doe je voordelig kerstboodschappen

1)

Kies één markt waar je je boodschappen doet. Na een tijdje ken je de kooplui en weet je precies wat je waar moet halen.

2)

Een lijstje maken voordat je naar de markt gaat, is lastig. Er is geen folder waarin je even kunt opzoeken wat de aanbiedingen zijn. Vaak zijn groenten en fruit uit het seizoen het goedkoopst. Een overzicht van wat er wanneer in het seizoen is, vind je online. Baseer daar je maaltijden op. Blijf flexibel, want als er toch wat anders spotgoedkoop is, wil je daarvan profiteren.

3)

Wees niet bang om te onderhandelen. Dat hoort erbij op de markt. Als je vijf bakjes aardbeien koopt, kun je best wat korting vragen.

4)

Loop aan het einde van de dag een rondje over de markt. Verkopers willen dan van hun waren af en gooien het in de uitverkoop. Let wel op de houdbaarheid van vooral versproducten zoals groenten en fruit.

5)

Wat goedkoop is maar niet lang meer houdbaar, doe je thuis gewoon in de vriezer.

Reneé Lamboo laat zien dat geldzaken wél leuk en boeiend kunnen zijn. Op haar site portenrenee.nl geeft zij tips over sparen, besparen, beleggen, aflossen en hypotheken.