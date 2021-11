Ultiem ontspannen: zo doen onze lezers dat

Zoveel mensen, zoveel wensen. Leuk om te lezen dat iedereen zijn eigen manier heeft om even het hoofd leeg te maken. Van puzzelen tot breien en van mediteren tot tuinieren of kokkerellen.

Sjaan Houwer mailt dat ze het fijn vindt om na een lange en drukke werkdag uitgebreid te koken. Voor haar geldt zelfs: hoe stressvoller de dag, des te meer ze uitpakt in de keuken. „Als ik kook, vergeet ik alle zorgen.”

Wat opvalt, is dat de ultieme manier van ontspannen niet veel geld hoeft te kosten. Geen dure massages of een bezoek aan de spa, maar lekker thuisblijven. Onder anderen Marien van der Geijs relaxt het liefst met een goed boek en iets lekkers binnen handbereik, trouwe lezer Leo Verkerk doet dat op zaterdagochtend tijdens het ontbijt met de krant.

Ontspanning buiten de deur wordt veel gevonden in een lange wandeling, al dan niet met hond. Zo schrijft Helen Roymans: „Als ik dan ook nog een zonnestraal op mijn gezicht voel, ben ik helemáál zen. Dan verdwijnt alle stress.”

Thom Bierenbroodspot gaat elk weekeinde met zijn duikvrienden het water in voor zijn ultieme ontspan-moment. A. den Uijl doet dat met zijn sloep juist liever óp het water: „Jammer dat het nu niet het vaarseizoen is, maar zodra het weer kan, ga ik meteen.”

Extra genieten

Twee keer per week maak ik een wandeling om stress tegen te gaan. Vaak op het strand, maar vooral nu, met de knisperende bladeren onder mijn voeten en de mooie kleuren, ook in het bos. In de herfst is het extra genieten.

Rosa Doomen

Eenvoudig

Goedkoop, eenvoudig, gezellig, maar vooral ontspannend: bij mooi weer lekker buiten in de zon en anders binnen in een comfortabele fauteuil een spannende psychologische thriller lezen. Het liefst met een biertje en kaas binnen handbereik. Dan kan mijn dag niet meer stuk.

Marien van der Geijs

Ontdekking

Ontspanning door inspanning. Sinds de lockdown hebben wij pup Frenkie. Dankzij hem heb ik ontdekt dat ik volledig tot rust kom door met hem lange wandelingen te maken. Daar ben ik misschien een beetje laat achtergekomen, maar beter laat dan nooit, toch?

Marianne Steenbergen

Onder water

Om te ontspannen, ga ik elke zondagochtend het water in bij de Vinkeveense Plassen met mijn duikclub. Daarnaast loop ik met mijn hond elke dag een afstand van acht tot tien kilometer.

Thom Bierenbroodspot

Goed begin

Mijn ultieme relaxmoment is heel vroeg op zaterdagochtend, radio aan (maar niet te hard), warme broodjes en de zaterdagkrant helemaal uitpluizen. Voor mij is dat een fantastisch begin van het weekeinde.

Leo Verkerk