Dit wist je vast niet: acht kookfabeltjes ontkracht

1. Brood wordt muf doordat het uitdroogt

Je wilt een boterham pakken, maar die is helemaal uitgedroogd of hard geworden. Je denkt: had ik de zak maar beter afgesloten, of in de koelkast gestopt.

Niet doen! Als je brood muf is geworden, komt dat niet doordat het droog is. Als brood te veel aan vocht wordt blootgesteld, begint het zetmeel in het brood te kristalliseren waardoor het taai en kruimelig wordt. De lage temperaturen van een koelkast helpen het versnellen van het kristallisatieproces. Brood wordt dus niet muf door vochtverlies, maar juist door meer vocht!

2. Kreeften schreeuwen als je ze kookt

Je host een chique etentje en je wilt kreeft klaarmaken. Het enige wat je tegenstaat is het idee van een gillende kreeft als je hem in het water stopt. Want het is nu eenmaal zo dat je zo’n beestje levend kookt.

Maar eigenlijk het is niet de kreeft die je hoort gillen; het geluid dat je hoort is stoom van het kokende water dat ontsnapt uit de schaal van de kreeft. Die stoom spaart zich op in de schelp en kan nergens anders heen dan eruit met hoge druk. Net een soort waterkoker, alleen dan een lekkere (en iets duurdere). Overigens is het zenuwstelsel van een kreeft niet heel erg complex, dus voelt zo’n beestje ook weinig tot geen pijn.

3. Aanbraden van vlees voorkomt vochtverlies

Een lekkere biefstuk bereiden kan op vele manieren, maar wat je ook doet; je wilt zo’n mooi stukje vlees niet laten uitdrogen. Dus wat doe je? Kort aan beide kanten even aanbraden. Dan kan al dat vocht niet meer ontsnappen, toch?

Het aanbraden van vlees helpt op geen enkele manier om de heerlijke sappen van het vlees te behouden. Als je het vlees braadt, creëer je een dikke korst om het vlees heen waardoor de binnenkant veel sappiger lijkt maar in werkelijkheid niet is.

4. Alcohol verdampt compleet wanneer je ermee kookt

Mosselen in witte wijn, rumcake, pasta met wodkasaus. Allemaal stuk voor stuk heerlijk, en een voordeel: dronken worden we er niet van, want tijdens het kookproces verdampt alle alcohol uit deze gerechten. Of toch niet?

Afhankelijk van de manier van koken, de hitte en de tijd, kan tot 85 procent van de alcohol in het gerecht blijven zitten. Zelfs als het in kokend water wordt bereid! Als je alle alcohol volledig uit het gerecht wil halen, moet het minimaal drie uur koken. Wanneer je je kinderen dus een heerlijk maaltje zonder alcohol wil voorschotelen om zeven uur, mag je rond drie uur alvast beginnen met koken.

5. Koken in een magnetron vernietigt alle voedingsstoffen

Na een drukke dag kom je thuis en heb je even geen zin om een culinair vijf-uur-durend gerecht te bereiden. Even snel iets in de magnetron kan best wel eens voor een keer. Maar dan heb je zo’n lekkere gezonde stoommaaltijd vol met verse groenten en dan verpest je het met een magnetron. Daar gaat al het gezonde uit je eten!

Fout! Koken in een magnetron gaat geen oorlog aan met de voedingstoffen uit je gezonde maaltje, eigenlijk gaan er niet meer voedingsstoffen verloren dan bij koken op een fornuis of in de oven. Juist minder, want koken in de magnetron helpt juist om voedingsstoffen te behouden, meer dan andere methoden van koken. Dit omdat koken met de magnetron vaak gebeurt met lagere temperaturen kortere kooktijden dan bij de meer conventionelere kookmethodes.

6. Olie in je pastawater voorkomt dat de pasta plakt

Pasta koken, dan kan toch iedereen? Wat water opzetten, wanneer het kookt je pasta erbij en na enkele minuten afgieten en klaar is kees. Oja, en wat olie in je water, zodat de pasta niet aan elkaar plakt.

Maar helaas, weer niet waar. Water en olie vermengen namelijk niet. De olie blijft alleen drijven en met het afgieten, giet je het zo samen met het water weg. Wat beter helpt: een scheut olie nadat je het water hebt afgegoten.

7. Door groenten te koken gaan enzymen verloren

Een snack van rauwe worteltjes en paprika, dat kan prima. Maar doe je het omdat je denkt dat bij het koken van groenten de enzymen afsterven? Klinkt erg logisch, dingen die afsterven bij te veel warmte, dus ongekookte groenten zijn gezonder dan gekookte?

Nu is het inderdaad wel zo dat de enzymen afsterven, maar niet enkel bij gekookte groenten! Het blijkt namelijk dat als je rauwe groenten eet, ook al zijn hun enzymen intact, dat ze uiteindelijk ook oplossen en wegspoelen in je eigen spijsverteringszuren. Ons lichaam schakelt ze uit omdat we onze eigen spijsverterings-enzymen al hebben, en de plantaardige uit de groenten dus niet nodig hebben.

8. Zout is zout

Roze Himalayazout, zeezout, fijn zout, tafelzout, mineraalzout… Je hebt zoveel soorten zout, maar zout is toch gewoon zout?

Je zou denken dat je het verschil helemaal niet zou merken. En nee, ondanks wat sommige merken pretenderen: er zitten niet meer vitaminen in de ene zoutsoort dan de ander. Wat wél een verschil kan uitmaken: de smaak. Zeezout of kosherzout kan bijvoorbeeld veel bitterder smaken en daardoor misschien je recept verpesten.