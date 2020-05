Vuurwerkramp Enschede na 20 jaar nog raadsel

Na de ontploffing was er van Roombeek slechts een puinhoop over. Ⓒ FOTO Hollandse Hoogte / Cees Elzenga / hetoog.nl

De coronacrisis de grootste na-oorlogse ramp? In Enschede denken ze eerder aan 13 mei 2000, woensdag 20 jaar geleden. Met een knal die tot in Deventer was te horen, ontplofte de vuurwerkbunker van S.E. Fireworks. 23 mensen stierven en een hele wijk werd weggevaagd.