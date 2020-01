Recept van de dag: gestoofde sukadelappen

Het Roode Koper uit Ermelo met Dennis van den Beld, Michel Oude Booijink en Tomas Nipius heeft de Gouden Koksmuts 2020 gewonnen. Een beetje ondergesneeuwd door de bekendmaking van de Michelin-sterren, dus maar even hier: wát een wedstrijd. Dit was het zesde jaar dat ik in de jury mocht zitten van deze machtige wedstrijd en nooit was het spannender. Het hele niveau weer hoger dan ooit. Je mag als jurylid niks verklappen, maar ik vertel niets nieuws als ik zeg dat ik vier keer een nieuwe nummer één zag. En die Dennis, man, man, wat was die blij.