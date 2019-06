Ferrari dolt verzamelaars met SuperAmerica

De limited editions van Ferrari zijn altijd op voorhand uitverkocht en daarop vormde de SuperAmerica een ruim tien jaar geleden geen uitzondering. Verzamelaars die misgrepen moesten hun best doen om er een te grijpen. Maar de auto zelf was niet het enige waarnaar Ferrari-verzamelaars op zoek gingen. In een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes vertelt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen je wat van de SuperAmerica nog meer begerenswaardig was.

