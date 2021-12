Thuis of in het buitenland? Hier vieren onze lezers kerst

Cora Haansma mailt dat zij vorig jaar van plan was om op Cuba met haar geëmigreerde dochter en kleinzoon kerst en oud en nieuw te vieren. „Vanwege corona heb ik die reis even in de ijskast gezet. Helaas gaat het dit jaar weer niet door”, schrijft ze teleurgesteld.

Hans van de Wierinck stapt binnenkort wel in het vliegtuig om voor het eerst kerst nippend aan een cocktail op het strand van Curaçao door te brengen. „Kerstmis in de zon lijkt me een bijzondere ervaring.”

Leo Verkerk die ooit in Mexico was tijdens de feestdagen, gaat voor de ultieme kerstsfeer liever naar een kouder gebied met sneeuw.

De meeste lezers blijven dit jaar lekker in eigen land. Simpelweg omdat een trip (te) veel geld kost, maar de meesten willen samen met hun dierbaren zijn.

Ver weg van familie kan leuk zijn, maar niet tijdens de decemberdagen, vindt B. Dijkstra. „Lekker gourmetten met de familie hoort erbij.”

Knus

Met onze vier kinderen en drie kleinkinderen vieren wij kerst knus bij ons thuis. Het is traditie om gezellig met z’n allen gourmetten en daarna kerstfilms te kijken.

Roos Alfreds

Witte kerst

Wij hebben ooit Kerstmis in Mexico gevierd. Een bijzondere beleving in de warmte. Kerst in Bulgarije was leuker vanwege de sneeuw. Die zorgde voor meer kerstsfeer. Dit jaar blijven we gewoon in Nederland en hopen we op een witte kerst.

Leo Verkerk

Spaanse zon

Wij vieren kerst onder de Spaanse zon. Al een aantal maanden trekken we met de camper door Spanje en daarna gaan we door naar Portugal. In de camper hangen we lampjes op voor een gezellige kerstsfeer.

Anneke van der Oord

Lekker warm

Binnenkort vertrek ik voor een maand naar Argentinië en daar ben ik ook met de feestdagen. In de winter is het in Nederland zo koud, maar in Buenos Aires lekker warm: ongeveer 28 graden.

Errol Cordie

Romantiek

Parijs, de stad van de liefde, is wat mij betreft een van de mooiste plekken om Kerstmis te vieren. Dat doen mijn partner en ik sinds we samen zijn, nu al twaalf jaar. Dit jaar gaan we natuurlijk weer!

Elsa Paardekoper