Dagreept: Salade van geroosterde bloemkoolroosjes en sinaasappel

Maar het begin is er, met een herbruikbare koffiebeker en drinkfles. Nu nog onthouden om ze mee te nemen... Deze salade van geroosterde bloemkool – inclusief voet en bladeren – komt uit het mooie boek Zero Waste (Pepeat). Verwarm de oven voor op 200 graden.

Verwijder de bladeren en voet van de kool en leg apart. Verdeel de bloemkool in roosjes, meng de specerijen en een scheut olijfolie met een flinke snuf zout in een kom. Hussel de bloemkool goed door de olie. Verdeel over een bakplaat, bak 15 min en laat afkoelen.

Over de salade gaat een aromatische olie; verwarm de rest van de olijfolie 5 min op laag vuur in een pannetje met de citroenrasp, sinaasappelschil, knoflook en tijm. Laat afkoelen, zeef de olie en bewaar in een flesje.

Snij de bladeren en voet van de kool in reepjes. Marineer met 2 el van de aromatische olie, twee derde van de munt en het citroensap. Verdeel de bloemkool, de reepjes groen en sinaasappel over borden, garneer met munt en lepel er nog wat olie over.

Nodig voor 4 personen:

- 1 citroen (rasp en sap)

- 1 sinaasappel (geschild

en in plakjes)

- 1 bloemkool

- 2 tl gemalen koriander

- 1 tl gemalen komijn

- 1 tl paprikapoeder

- 16 cl olijfolie

- 1 teen knoflook

- 1 takje tijm

- 1 bosje munt (gehakt)