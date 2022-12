Dit zijn de badkamertrends voor het nieuwe jaar

Hoewel een woonkamer makkelijker aan de nieuwste trends kan worden aangepast dan een badkamer, kent ook de ’natte cel’ jaarlijkse ontwikkelingen. Voor volgend jaar zien we vooral dat die trends de keuken volgen. Daar is zwart als kleur al langer gangbaar.

Dat kan in de vorm van een muur donker schilderen (denk aan antraciet of echt zwart voor de durfals), maar ook (mat)zwart meubilair. Zelfs donker sanitair wordt getipt als iets wat we in 2023 zouden kunnen gaan zien. Deze wat mysterieuze kleur straalt luxe en geborgenheid uit. Bovendien zou je in een donkere badkamer minder afleidende prikkels hebben waardoor je beter ontspant.

Daartegenover staat een trend die we al in de huiskamers zien en die langzaam ook de badkamer binnendringt: aards en organisch. Dat vertaalt zich in kleuren als beige, terracotta, zand en bruin en in ronde, ovale, ei- of vlekvormige spiegels boven de meubels van hout, webbing of bamboe. Uiteraard mag vloerverwarming niet ontbreken.

Gouden details zien we eveneens terug in de trends voor 2023.

Bekijk ook: Deze kleur in de slaapkamer kan invloed hebben op je seksleven