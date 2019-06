Oproep: weleens problemen gehad met uw visum?

Een visum is een officiële toestemming om een land binnen te reizen en in dat land te verblijven. Vaak is een visum beperkte tijd geldig. Standaard toeristenvisa zijn meestal 90 dagen geldig.

Voor sommige landen moet deze toestemming van tevoren (online) worden aangevraagd, in andere landen is het weer mogelijk om een zogenaamde visa on arrival te krijgen.

Dan is het ook nog zo dat je rekening moet houden met eerder gemaakte reizen. Met een Israelisch stempel kom je Iran bijvoorbeeld niet in. En wie ooit in Iran of Irak is geweest, mag de Verenigde Staten niet in.

Wie is, om welke reden dan ook, ooit in de problemen gekomen met zijn/haar visum? Is uw aanvraag ooit geweigerd? Of heeft u misschien tips om visumstress te voorkomen?

Mail uw reactie naar check-in@telegraaf.nl

Volgende week komen we terug op dit onderwerp in onze zaterdagbijlage VRIJ.