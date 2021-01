Oproep: verlangt u naar een ouderwets koude winter?

Barre winters hebben we de laatste 10 jaar maar zelden gehad en de laatste Elfstedentocht vond alweer 23 jaar geleden plaats, in 1997...

Zijn er mensen die niet kunnen wachten om eindelijk weer eens hun schaatsen onder te binden en op natuurijs te schaatsen, of een mooie wandeling te maken door de sneeuw? Misschien ook per slee? Wellicht zijn er mensen met een mooie anekdote over die ene ijskoude winter.

Aan de andere kant verandert die mooie witte sneeuw al snel in een bruingrijze drab en glijd je makkelijk uit bij winters weer. Ook op de fiets of in de auto is het soms opletten geblazen. En ijs krabben voordat je de auto in stapt, is ook niet de leukste klus...

We horen het graag! Mail naar [email protected]. Een bloemlezing van de inzendingen wordt zowel online als in de krant gepubliceerd.