Dagrecept: Salade van savooiekool, paprika en noedels

Ik heb die kool altijd wat chiquer gevonden dan witte kool, misschien ook wel vanwege de naam: een verwijzing naar de historische regio Savoye (grofweg het gebied tussen de Franse Alpen en de Middellandse Zee) en de bijbehorende adellijke dynastie.

Savooiekool kun je gebruiken als ’inpakgroente’, in de wok werpen of verwerken in salades. We maken er vandaag een een Aziatische salade van, met paprika en cashewnoten. Snijd de kool in reepjes en blancheer ze heel kort, indien gewenst. Snijd de bosui in ringen, de paprika in reepjes en rasp de wortel grof.

Meng in een grote kom de groenten met de gehakte cashewnoten; kook de noedels beetgaar en voeg ook die toe. Voor de dressing combineer je wat sojasaus, azijn, olijfolie, sesamolie en een beetje suiker. Proef of je die wellicht zoeter wilt hebben. Je kunt de salade eventueel pimpen met garnalen of tofoereepjes.

Nodig voor vier personen:

- 400 g savooiekool

(in reepjes)

- 3 bosuitjes (dunne ringen)

- 1 rode paprika (in reepje)

- 1 wortel (geraspt)

- 50 g cashewnoten (gehakt)

- 200 g noedels

- 60 ml sojasaus

- 60 ml azijn

- 60 ml olijfolie

- 2 el sesamolie

- 1 el suiker (of meer

naar smaak)