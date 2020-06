De beste keuken komt uit Elzas

Koken kwam uit China via de zijderoute naar Europa. Zeer hogeschool, bijvoorbeeld in Iran, dat toen nog Perzië heette. En die kennis kwam weer aan de Middellandse Zee terecht. Eerst aan de Adriatische kant, Kroatië en Italië, speciaal Venetië en dan later richting de Germanen en dan pas de Keltische Galli in Frankrijk. „En daar werd het echte koken uitgevonden”, riep de hooggeleerde heer. „Daar was het eerste restaurant. Daar ontstond de verfijnde keuken.”

Ik had al die onzin ook al lang geleden gelezen. Frankrijk overstelpt ons met het idee dat het nergens beter is. Maar het beste van hun keuken komt uit de Elzas en dat is eerder Duits dan Frans. En tot 100 jaar geleden kwamen de recepten voor de Cordon Bleu-school uit boeken die precies hetzelfde waren als de Engelse basisrecepten.

Het staat allemaal in Pride and Pudding van Regula Ysewijn. Waar we het vorige week over hadden. Ik moet niet vergeten de titel nog even door te geven aan mijn hooggeleerde vriend. Voordat die Fransen er weer instaan als de uitvinders van het restaurant… hahaha.