6 x mooie plekken waar je kunt zwemmen met haaien

Isla Guadalupe, Mexico

In de buurt van het Mexicaanse eiland Isla Guadalupe vind je de grootste concentratie witte haaien, de gevaarlijkste haaisoort ter wereld.

Het is hier mogelijk om de haaien van heel dichtbij te zien omdat je je veilig in een metalen kooi bevindt.

Oahu, Hawaï

Zwemmen met haaien in open zee, zonder heel veel andere toeristen om je heen. Het kan bij het Hawaïaanse eiland Oahu. Het lokale duikcentrum biedt excursies aan voor maximaal acht personen waarbij je in een kooi kunt zwemmen met tijgerhaaien. Extra leuk: deze excursie heeft ook een educatief tintje, want er wordt tijdens dit spannende uitje ook veel verteld over de haaien en hun leefgebied.

Grand Bahama Island, Bahamas

Zwemmen met haaien op de Bahama’s: niet voor watjes! Ⓒ ullstein bild via Getty Images

Zwemmen met tijgerhaaien, maar dan voor gevorderden. Want bij de Bahama’s is het mogelijk om zonder kooi het water in te gaan. Wie een duik wil nemen met de gevaarlijke vleesetende haaien, moet wel in het bezit zijn van een duikbrevet. Behalve de tijgerhaai komt hier ook de hamerhaai voor, die gevaarlijk kan zijn voor de mens.

Pacific Harbour, Fiji

In het Shark Reef Marinereservaat dat is opgezet om onderzoek te doen naar haaien, kun je met verschillende soorten zwemmen, waaronder de stierhaai, tijgerhaai en citroenhaai. Zwemmen met wel vijftig haaien tegelijk is hier meer regel dan uitzondering.

Palau

In het reservaat in Palau leven meer dan 135 verschillende soorten haaien. Ⓒ ullstein bild via Getty Images

Bij Palau in de Grote Oceaan vind je ’s werelds allereerste haaienreservaat. Hier leven meer dan 135 verschillende (en beschermde) soorten, waaronder de luipaardhaai, de grijze rifhaai en de witpuntrifhaai. Alleen met een duikbrevet mag je dit beschermde gebied ontdekken.

Simonstad, Zuid-Afrika

Zuid-Afrika wordt gezien als dé plek om de witte haai te spotten. Ⓒ ullstein bild via Getty Images

Zuid-Afrika wordt gezien als dé plek om witte haaien te spotten in hun natuurlijke leefomgeving. Ook hier kun je ze veilig en van dichtbij bestuderen vanuit een kooi, waar je met maximaal vier anderen in mag.