Lodewijk Hoekstra tipt: zo maak je je klaar voor het voorjaar!

Wandelfile ontwricht dierenleven: ’Ze stampen de hele natuur plat’

Volkssport nummer één is het in de lockdown: even de benen strekken in de natuur. En in die wandelfile maken we meer kapot dan ons lief is. „Onwetendheid”, zegt boswachter Ruben Vermeer. „En onfatsoen.” Rondje bos voor dummies.