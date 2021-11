Dagrecept: Zo maak je pasta met tomaat en makreel

Dat meldt het Marine Stewardship Council dat het keurmerk uitgeeft. Tegelijkertijd meldt het MSC ook dat er twee keer zoveel makrelen rondzwemmen dan verwacht... Het is aan u; een andere vette vis werkt ook in dit recept. Kook de penne in ruim kokend water met wat zout beetgaar. Pers een halve sinaasappel uit. Snijd de helft van de tomaten in vieren en de rest in kleine stukjes.

Verwijder kop en vel van de makrelen en scheid het vlees van de graat. Verwijder mogelijke graatjes en breek het vlees in stukken. Verhit de olijfolie in een hapjespan en voeg de stukjes tomaat, sinaasappelrasp, knoflook, paprikapoeder, peterselie, olijven en sinaasappelsap toe. Bak het mengsel 2-4 minuten op zacht vuur en breng verder op smaak. Schep de penne, makreel en tomaatpartjes door het mengsel en warm de pasta nog 2-4 minuten goed door. Garneer met verkruimelde feta.

Nodig voor 4 personen:

- 2 makrelen van

300 g (gestoomd)

- 300 g penne

- 1 sinaasappel

- 750 g tomaten (in stukjes)

- 3 el olijfolie

- 2 tenen knoflook (geperst)

- ½ el paprikapoeder

- 3 el platte peterselie

(fijngehakt)

- 100 g kleine zwarte olijven zonder pit

- 100 g feta

- zout en peper