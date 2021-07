Voorstadium darmkanker kan beter voorspeld worden dankzij eiwitten

Premium VROUW magazine

Chimène van Oosterhout kreeg drie keer borstkanker: ’Amputatie wilde ik niet’

Voor Chimène van Oosterhout (57) was het op z’n zachtst gezegd een pittig jaar. Voor de derde keer in haar leven kreeg ze borstkanker. Maar ze is er nog, én hoe! Momenteel maakt ze een documentaire over haar ziekte- en helingsproces.