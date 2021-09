Onderzoek: We willen gezonder én duurzamer eten op ons bord

Zo’n 60 % van de Nederlanders wil graag bewuster gaan eten en is van plan dat binnenkort te gaan doen, blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door HelloFresh. Van de duizend ondervraagden vindt 68% dat ze al best verantwoord bezig zijn. Toch wil meer dan de helft van de mensen aanpassingen doen in het dieet. Gezondheidsoverwegingen zijn daarbij de belangrijkste reden.

Zo’n 40% van de ondervraagden vindt de algehele gezondheid een goede reden om het eetpatroon aan te passen. Voor 15% is dierenwelzijn de reden om anders te gaan eten en ook de staat van onze planeet is een argument voor 11% van de ondervraagden.

Prijsbewust

Echt makkelijk is dat lang niet altijd, we zijn gewoontedieren en daarmee zijn veranderingen maken in het eetpatroon lastig, vindt 16% van de respondenten. Hetzelfde percentage loopt tegen een prijskaartje op: producten met een betere levensduur kosten meer dan de minder bewuste tegenhanger. Niet iedereen kan of wil extra betalen voor een meer verantwoorde keuze. Een derde van de ondervraagden wil tot 5% extra betalen, een kwart zelfs tot 10%. Als laatste wordt genoemd dat een maaltijd zonder vlees of vis tóch niet helemaal hetzelfde is.

Toch proberen eters een steentje bij te dragen. Een vijfde probeert voedselverspilling tegen te gaan, 12% eet minder vlees en 9% van de ondervraagden eet seizoensgebonden.