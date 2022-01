Premium Het beste van De Telegraaf

Taakgroep Opioïden verlengt strijd Zorgen om gebruik verslavende pijnstillers: ’Huisartsen schrijven soms stilzwijgend voor’

Door Arianne Mantel Kopieer naar clipboard

In Nederland gebruiken bijna 900.000 mensen sterk werkende en verslavende medicijnen zoals oxycodon, fentanyl, morfine, buprenorfine en tramadol. Ⓒ Jos Schuurman

De Taakgroep Opioïden gaat een jaar langer door met de strijd tegen verslavende medicijnen zoals oxycodon, fentanyl, morfine en buprenorfine. In eerste instantie werd de club in 2019 voor de duur van drie jaar ingesteld om Amerikaanse toestanden met massa’s verslaafde burgers te voorkomen. Maar demissionair staatssecretaris Blokhuis heeft de Taakgroep gevraagd ook in 2022 door te gaan met het ’gevecht tegen de verslaving’.