Bevroren eierdooiers? Dat kan dus (en zo gebruik je ze)!

Dat eieren veelzijdig zijn, weten we. Ze zijn gezond, kijk maar naar dit recept, ze zijn verrassend als je dit uitprobeert, en een shakshuka is altijd goed.

Dat je ze, de dooiers althan, ook in kon vriezen is nieuw voor ons. Zo niet voor (culinair) fotograaf Oof Verschuren. Die tipt het in zijn kookboek Homakase.

Homakase is het resultaat van tien jaar onderzoek naar gebruiken en technieken uit de Japanse eetcultuur. En daar hoort dus ook het bevriezen van eidooiers bij.

Hoe dan?

Het principe is eenvoudig. Stop zes verse eieren goed afgesloten in een ziploc (of een ander plastic zakje) en zet gedurende drie dagen in de diepvries. Haal je die er nadien uit, dan zijn de schalen gebroken – het eiwit hoort nog vloeibaar te zijn.

Hierdoor kun je het eiwit makkelijk afspoelen onder een koude kraan, waardoor je enkel de bevroren eidooiers overhoudt. Die zijn door de vrieskou van textuur veranderd: niet meer vloeibaar, maar fluweelzacht en rond.

De zachte, bevroren eidooiers kun je nu gelijk gebruiken. Sterker nog: je kunt ze niet opnieuw invriezen, dus hou daar rekening mee!