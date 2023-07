Dagrecept: Varkensreepjes in roomsaus met eiernoedels

Snijd de hamlappen in reepjes van een halve cm. Bestrooi het vlees in een kom met de helft van de paprikapoeder en 1/4 tl zout en peper. Smelt de helft van de boter in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Bak de varkensreepjes gaar, schep ze eruit en leg apart. Zet het vuur laag tot middelhoog.

de resterende boter in de koekenpan; voeg de paprika, ui, resterende paprikapoeder en 60 ml van de bouillon toe aan de koekenpan en bak ongeveer 3 minuten of tot de ui zacht is. Roer de resterende bouillon erdoor. Klop de bloem door de melk en voeg dit toe aan de koekenpan. Draai het vuur omhoog en breng aan de kook, roer en schraap de bodem los.. Zet het vuur laag en laat, al roerend sudderen tot de saus is ingedikt.

Kook ondertussen in een pan met gezouten water de noedels beetgaar. Voeg het varkensvlees toe aan de saus. Laat nog 2 minuten pruttelen, haal van het vuur en roer de yoghurt door de saus. Breng op smaak met zout en peper. Verdeel de noedels over borden, schep de saus erover en garneer met peterselie.

Nodig voor 4 personen:

- 450 g hamlappen (reepjes)

- 2 el zoete paprikapoeder

- zout en peper naar smaak

- 1 el boter

- 2 paprika’s (dunne reepjes)

- 1 ui (gehalveerd in plakjes)

- 250 ml kippenbouillon

- bloem

- 500 ml melk

- 250 g brede eiernoedels

- 125 ml volle yoghurt

- gehakte verse peterselie