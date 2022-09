Tuinvraag: wat moet er in september allemaal gebeuren?

Tijd om de tuin nazomerklaar te maken! Het gras groeit minder hard en hoeft minder te worden gemaaid. Kale plekken op het gazon, veroorzaakt door de droogte van deze zomer, kunnen worden aangepakt met wat graszaad; zaden ontkiemen goed omdat de grond nog warm is. Om diezelfde reden is het nu tijd om nieuwe vaste planten te planten, zo wortelen ze alvast goed voor komende winter. Voorjaarsbloeiende bollen zijn onder meer tulpen, narcissen, krokussen en blauwe druif.

Een conifeerhaag mag deze maand worden gesnoeid, evenals de klimhortensia en notenboom. Snoeiwonden helen nu snel. Bemesten kan worden gestopt; planten moeten met de winter in aantocht leren om zonder veel voedingsstoffen te overleven. Houd de grond wel in de gaten: hij moet vochtig zijn, maar niet nat. Om verzuring tegen te gaan, (check eerst de zuurgraad in de grond) kan een laagje kalk worden gestrooid.