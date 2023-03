Dagrecept: stamppotje met witlof, andijvie en spekjes

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Ik was vorige week in Spakenburg om te zien hoe daar glasaaltjes (zeer jonge palingen) werden uitgezet om de palingstand te bevorderen (zaterdag meer hierover in VRIJ). Ik zag daar ook wat bekenden uit de horeca en voedingswereld, waarbij de Nederlandse keuken ter sprake kwam. Veel mooie producten en gerechten worden steeds minder vaak gegeten. Denk aan paling en haring, maar ook bijvoorbeeld aan witlof, orgaanvlees en uiteenlopende lokale delicatessen. De conclusie was dat we – vergeleken met Fransen of Italianen – minder trots lijken op onze keuken. Is dat echt zo? Ik vraag het me af. Maar het is sowieso leuk om meer over Nederlandse gerechten en producten te brengen. Vandaag wordt het een andijviestamppotje met reepjes witlof en spekjes, van oma Ria uit het boek Oma’s Stamp- en stoofpotjes.