Recept van de dag: geweldig eenvoudige kabeljauw

Nodig voor 4 personen:

•600 gr kabeljauwfilet

•2 ½ dl crème fraîche

•2 eetl mosterd

•1 kleine ui, geraspt

•4 klontjes ijskoude boter

•1 eetl peterselie

Bereiding:

Je hebt toch wel een stoompan? Of zo’n uitklapbaar groenterooster, daar kan je ook boven stomen. Knijp eerst een citroen uit over de vis. Doe er dan een klein beetje zout over. Leg de vis op het stoomrooster en laat stomen tot die mooi wit en vlokkig is. Dat hang even af van de dikke, maar de lamellen moet net van elkaar afglijden.

Haal uit de pan en leg op een warme schaal. Dan crème fraîche verwarmen, mosterd er door, en om de smaak nog wat op te tillen, een klein geraspt uitje er door. Het je zo’n sapcentrifuge, dan moet je eens uiensap proberen. Even goed heet laten worden. Klop er dan vanaf het vuur een paar klontjes ijskoude boter door, dan krijg je een lekker dikke saus. Over de vis ermee, peterselie er over. Naar tafel. Grote salade ernaast en nog een groente. Een geluksdag.