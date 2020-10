Zo’n online ouderavond is het nét niet

Maar een online ouderavond is het nét niet: de lerares deed haar praatje, keek vanachter haar bureau naar een scherm met beelden van ouders op afstand, en kreeg geen enkele respons. Zelfs toen ze klaar was met haar verhaal en vroeg of er nog vragen waren, bleef het akelig stil. En dus werd er met geknepen billen afgerond, naar de camera gezwaaid, en uitgelogd.

Niet alleen een ouderavond in tijden van corona blijkt behelpen. Met regelmaat vang ik bij ons thuis flarden op van een online les en voel hetzelfde ongemak. Zo’n leraar die in het luchtledige praat en zijn uiterste best doet om aandacht te krijgen, terwijl studenten vooral de afstand voelen, en zwijgen. En dus rest hem niets anders dan in sneltreinvaart door te stomen naar het volgende hoofdstuk.

Begin oktober was op de dag van de leraar een extra applaus logisch. Maar helaas. Hoewel het in sommige landen zelfs een officiële feestdag is, werd het bij ons een dag als iedere andere. Wel was daar de introductie van een leuk, nieuw boek: Juf er is een kind kwijt, van de schrijfster die eerder de bestseller schreef geef dat kind een slok jenever. Dus dan weet je het wel, dat wil je lezen. Ik raakte alleen al door de achterflap geboeid. Het is een ode aan de leraar die voor de klas staat in een tijd dat lesgeven bijna bijzaak is geworden, zo schrijft Dorine Hermans. Ze onderhandelen met veeleisende ouders, vangen kinderen op, en zijn vertaler, therapeut, sociaal werker en vergaderaar.

En daar kwam corona dus nog bij. Dat overigens wel als klein voordeel heeft dat de docent, na jaren van onderwijsbezuinigingen, volledig is gerehabiliteerd. Want door al hun geploeter en thuisonderwijs weten we een ding zeker: een goede leraar voor de klas is goud waard. Ook voor de virtuele klas.

