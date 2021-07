Woon-inspiratie: vakantie, ook ín je huis

Handig voor binnen én buiten

Bed Ariel van Sweetpea and Willow en opbergmanden Dimensional van Handed By

Deze opbergmanden Dimensional van www.handedby.nl zijn handige sfeermakers in huis in hippe kleurtjes. Handig voor binnen maar ook makkelijk voor buiten op het terras (speelgoed, plaids, sneakers, topische planten) of voor een dagje strand. Gemaakt van polypropyleen (70% gerecycled), ethisch vervaardigd en gegarandeerd 100% vrij van kinderarbeid.

Waterpret

Accessoires en fashion van Arket

Genoeg water drinken is vooral in de zomer belangrijk. Leuke waterglazen en waterkannen kun je niet genoeg hebben voor het decoreren van de buitentafel, maar ook luchtige kleding is een zomerse must-have. Laat je inspireren door de zomercollectie van www.arket.com voor het ultieme strandleven.

Natuurlijke materialen

Tafellamp Desert Fringe en accessoires van Riviera Maison

Maak een mix van hout, riet, rotan en denim(kleuren) voor een landelijke strandhuis sfeer. De nieuwe collectie van www.rivieramaison.com is verkwikkend, stoer en decoratief. Met een paar accessoires, barkrukken en een handige klusjesman creëer je in een handomdraai een zomerse thuisbar.