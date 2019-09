Het Monster - Alfa Romeo SZ - Peters Proefrit #62

De Alfa Romeo SZ was de imagomaker die het merk na de overname van Fiat nodig had. Een sportcoupé die de monden deed openvallen om het roemruchte merk weer in de spotlights te zetten. Twee designteams gingen met die missie aan de slag. Één onder leiding van Walter De Silva en de ander met Robert Opron aan het roer, de man van de Citroën CX en SM. Opron trok aan het langste eind en negentien maanden na de start van het project ging het doek van de Sport Zagato op de autosalon van Genève in 1989.

