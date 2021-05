Dit is volgens experts de beste dag om vrij te nemen

Allereerst is het goed om te weten dat een snipperdag niet dé oplossing is voor langdurige werkstress. Wel kan een vrije dag net die energieboost geven die je nodig hebt om er mentaal weer tegenaan te kunnen.

Mocht je een burn-out hebben of het gevoel hebben dat je tegen een burn-out aan zit, dan is elke dag uiteraard een geschikte dag om vrij te nemen. Maar heb je ’gewoon’ even behoefte aan een dagje helemaal niks, dan schijnt er een dag in de week te zijn die daarvoor het meest ideaal is.

Rust

Je zou misschien denken dat woensdag de ideale dag is om te relaxen (want dat breekt zo lekker de week), maar volgens de Amerikaanse Melody Wilding, auteur van het boek Trust Yourself: Stop Overthinking and Channel Your Emotions for Success at Work is dat een misvatting. Aan The Huffington Post legt zij uit dat het op woensdag vaak moeilijk is om volledig te ontspannen.

„Omdat je op woensdag nog moet bijkomen van dinsdag maar tegelijkertijd al met je hoofd bij donderdag zit”, zegt Wilding tegen The Huffigton Post. Wilding adviseert een vrije dag op vrijdag of maandag te nemen, zodat je een langer weekend hebt.

Ook arbeidspsychologe Lisa Orbé-Austin zegt dat het een vrije dag aan het einde of het begin van de week ideaal is. „Soms is één vrijdag niet genoeg om uit te rusten.”

Kun je niet kiezen tussen vrijdag of maandag? Coach Shanita Liu adviseert dan te gaan voor de maandag, omdat dat volgens haar net iets meer voelt als een vrije dag dan vrijdag, die je sneller geneigd bent te zien als een weekenddag in plaats van een dag om mentaal tot rust te komen.

Bovendien kun je op maandag de toon zetten voor de rest van de week. „Zodat je er op dinsdag weer fris en gefocust tegenaan kan.”

Netflix

Als je dan al vrij bent, wat kun je dan het beste doen? Je focussen op je mentale welzijn is belangrijk, zeggen de experts.

Hoe verleidelijk ook, een hele dag Netflixen zal weinig voor je doen. Je verbetert je mentale welzijn pas echt door dingen te doen die je het gevoel geven ’in het nu’ te zijn. Probeer dus een meditatie of yoga, ga sporten of laat je masseren.