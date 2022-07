Vijf tips van Zamarra om badkleding langer mooi te houden

1. Zonnebrandmiddelen, shampoo, zeezout, transpiratie en zwembadchloor plegen een aanslag op zwemkleding. Na ongeveer 30 minuten is zonnebrandcrème helemaal in je huid getrokken; trek je zwemkleding pas een half uur na het insmeren aan.

2. Chloor is slecht voor de rekbaarheid van elastaan, een stof die in veel badkleding is verwerkt. Ook als het label 100% chloorbestendigheid vermeldt, is het noodzakelijk om na het zwemmen de badkleding met schoon water uit te spoelen. Altijd douchen voor het zwemmen! Zo verzadigt de stof met schoon water en neemt deze minder chloor of zout op.

3. Wassen in de machine? Liever niet. Beter op de hand met wat fijnwasmiddel.

4. Knijp na het spoelen met de hand het water uit badkleding. Nooit wringen. Dit kan schade aan de vezels veroorzaken.

5. Droog badkleding bij voorkeur in de open lucht en in de schaduw. Niet in de directe zon of vlak naast een verwarming. Badkleding in de wasdroger is geen aanrader. Door de hitte wordt het elastaan zwakker en kunnen kleuren vervagen.

