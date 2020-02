De populairste vroegboek-bestemmingen

De top 3 wordt aangevoerd door Spanje (31%), gevolgd door Griekenland (28%) en Turkije (15%). Dat blijkt uit cijfers van reisorganisatie Otravo. Het grote aanbod aan cultuur in steden als Barcelona, Madrid en Valencia valt bij veel mensen in de smaak.

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Van de Griekse eilanden is Kreta het populairst. Daarna volgen Zakynthos (geliefd onder jongeren tot 35 jaar), Rhodos (favoriet bij 35-plussers), Kos (populair onder 65-plussers). Corfu maakt de top 5 af.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Richard Brocken

De 7 andere vroegboek-bestemmingen behouden hun plaats in de top 10:

4. Italië (5%)

5. Portugal (4%)

6. Kroatië (2%)

7. Egypte (2%)

8. Malta (2%)

9. Curaçao (1%)

10. Bali (1%)

Tunesië moet plaats maken voor het groene paradijs van rijstvelden, serene tempels en wonderlijk mooie stranden.

Onze collega Epco Ongering trok naar Bali om te proeven van de cultuur die er leeft. Ontdek waarom juist Bali trending is! Lees over zijn avonturen in ons magazine van 1 februari 2020 of door hier te klikken.